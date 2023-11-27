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حماية المستهلك تدعو المواطنين الى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

منذ 4 ساعات
حماية المستهلك تدعو المواطنين الى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى شراء السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات الأخرى بكميات معتدلة لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق وعدم اللجوء الى التخزين غير الضروري حتى لا ترتفع اسعارها نتيجة لزيادة الطلب مقابل العرض وايضا تعرض بعض الاصناف الى التلف نتيجة لتخزينها لفترات طويلة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعيه أنه ومع دخول فصل الشتاء يكون هناك تغير في الانماط الشرائية والاستهلاكية للمواطنين بشكل كبير نتيجة لتخوفهم من الاحوال الجوية. ذلك ان تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة يدفعهم الى شراء أكثر مما يحتاجونه خاصة الخضار والفواكه والمعروف عنها أنها سريعة التلف وبالتالي تحميلهم اعباء مالية اضافية هم في غنى عنها.
واضاف الدكتور عبيدات انه وبالرغم من انخفاض الحركة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لضعف قدراتهم المالية الا اننا ما زلنا نلاحظ أن هنالك ممارسات سلبية يقوم بها بعض المواطنين من خلال شراء كميات كبيرة من السلع التي هم ليسوا بحاجة اليها.
كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التريث قبل عملية الشراء وذلك من خلال ترتيب الاولويات لديهم لا سيما وان متطلبات الشتاء تكون أكثر منها في فصل الصيف بسبب الزيادة التي تطرأ على فاتورة المحروقات والكهرباء وبالتالي لا بد وضع ميزانية تكون متوازنة تراعي الحاجات الاساسية من السلع الغذائية وفاتورة المحروقات خاصة في ظل ضعف واضح وتآكل مستمر في القدرات المالية للمواطنين.


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