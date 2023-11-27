دولة الاحتلال تسلخ جلود جثامين الشهداء الفلسطينيين

وطنا اليوم:دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين خلال حربه على قطاع غزة.

واعترف مسؤولون في الصحة الإسرائيلية، بحصول سرقة أعضاء من أجساد الشهداء في غزة ونزع جلدة البشرة الخاصة بهم.

ووثق فيديو اعترافات بإيداع الأعضاء في بنك الجلود، أكبر بنك للجلود في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث شهداء فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل، يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.