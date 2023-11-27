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الجمارك تحبط تهريب كميات من الحشيش والماريجوانا المخدّر

منذ 5 ساعات
الجمارك تحبط تهريب كميات من الحشيش والماريجوانا المخدّر

وطنا اليوم:صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ كوادر الجمارك العاملة في أحد المراكز الجمركية الحدودية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب ما يقارب (15.300) كغم من الحشيش المخدّر بالإضافة إلى (4.750) كغم من الماريجوانا الأخضر ضمن مخابئ سرية متعددة.
وفي التفاصيل تم الاشتباه من قبل موظفي الجمارك بمركبة يستقلّها شخصان، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مُخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع المتورطين إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
بدوره أكّد مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة على حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار؛ للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي لكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي من عمليات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية


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