الاحتلال يُقيل ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة في غزة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقال ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.

ووفق الصحيفة فبعد المعركة بشمال قطاع غزة وفي ذروة المناورة البرية،انسحبت خلالها القوة بعد تقدمها دون تأمين ناري ضد عشرات المسلحين الذين نصبوا كميناً للجنود.

وأحدث هذا الحدث غير العادي أزمة حادة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة، بشكل تسبب في عدم عودة نصفهم إلى الوحدة،وتم جلب جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة

وكانت المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في غزة، وكبّدتها الخسائر الكبيرة في الأرواح والآليات والدبابات، حيث وصل عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية إلى 72 قتيلاً، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في “جيش” الاحتلال إلى 392 جندياً قتيلاً منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”