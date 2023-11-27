بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يُقيل ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة في غزة

منذ 4 ساعات
الاحتلال يُقيل ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة في غزة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقال ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.
ووفق الصحيفة فبعد المعركة بشمال قطاع غزة وفي ذروة المناورة البرية،انسحبت خلالها القوة بعد تقدمها دون تأمين ناري ضد عشرات المسلحين الذين نصبوا كميناً للجنود.
وأحدث هذا الحدث غير العادي أزمة حادة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة، بشكل تسبب في عدم عودة نصفهم إلى الوحدة،وتم جلب جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة
وكانت المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في غزة، وكبّدتها الخسائر الكبيرة في الأرواح والآليات والدبابات، حيث وصل عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية إلى 72 قتيلاً، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في “جيش” الاحتلال إلى 392 جندياً قتيلاً منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:33

نقل أصغر أسيرة فلسطينية إلى سجن الدامون

14:28

ذي إنترسبت: إسرائيل تروج لسردية خبيثة عن السجناء الفلسطينيين

14:23

طيور فلسطينيين تقع في يد الاحتلال بنابلس

14:18

الحرس الثوري الإيراني: دعم حركات المقاومة يأتي من طهران

14:02

غزة تختنق بيئيا بقبضة حرب الاحتلال عليها

13:56

إطلاق منصة أردنية للتواصل الاجتماعي قريباً

12:34

الضمان: تخصيص (119) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 أشهر

12:30

التعليم العالي: 46362 طالبا وافدا في الجامعات الأردنية

12:21

الصفدي: على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة

12:07

UWallet تطلق خدمة السحب النقدي عبر رمز الاستجابة السريعة QR في محطات المناصير

11:54

إسرائيل تزعم الاتفاق مع ماسك على عدم مد غزة بالإنترنت

11:36

الهدنة تدخل يومها الأخير وإسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديدها

وفيات
وفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023