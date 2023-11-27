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الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

منذ 27 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-05-15 04:11:45Z | |

وطنا اليوم:قالت الدوريات الخارجية، الاثنين، إن معظم الطرق الخارجية تشهد هطولا للامطار وهناك حركة سير نشطة بانسيابية تامة.
وأضافت أن طريق اختصاص الأزرق يشهد هبوبا للرياح المثيرة للغبار ، منوهة الى ان جميع الطرق الخارجية سالكة دون اي عوائق تذكر.
ودعت الإدارات المرورية السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة إلى ضرورة تفقد الجاهزية الفنية للمركبة قبل الانطلاق إلى وجهاتهم المختلفة والقيادة بحذر والتقييد بالسرعات المقررة والابتعاد عن التتابع القريب وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه للتركيز على عناصر الطريق أثناء القيادة والابتعاد عن المخالفات الخطرة


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