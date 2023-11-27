بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي السائد

منذ 50 ثانية
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي السائد

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد.
وأكدت على الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
كما حذرت من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، مهيبة بالسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل هطول الأمطار.
كما أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.
وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:33

اشتباه في جريمة كراهية في أميركا ضحيتها 3 طلاب فلسطينيين

09:23

انتقادات لشرطة لندن لاعتقالها امرأتين رفعتا لوحتين بالعربية بمظاهرة

09:19

حضور عسكري غير مسبوق لكتائب القسام وسط مدينة غزة

09:09

تصعيدا كبير .. استهداف مدمرة أميركية بخليج عدن

08:36

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي السائد

20:45

الجمعة السوداء تفقد بريقها في امريكا بسبب الحرب على غزة

20:17

الخصاونة: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي تصفية لقضيتهم وهو إعلان للحرب علينا

20:01

عدوان إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه من الخدمة

19:53

وادي الأردن: طوارئ متوسطة ونحذر من تشكل السيول

19:48

بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

19:41

قوات مجهولة تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

19:38

حزب إرادة يراسل أحزاب العالم للضغط على حكوماتها تجاه ما يحدث في غزة

وفيات
وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023