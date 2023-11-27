تصعيدا كبير .. استهداف مدمرة أميركية بخليج عدن

وطنا اليوم:قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية؛ إن صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن، لكنهما فشلا في إصابة الهدف.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين، قولهما؛ إن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن، وأشارا إلى أن “البنتاغون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين”.

وقالت القناة؛ إن ما حدث بخليج عدن، جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال 5 مسلحين.

وكان مسؤولان أمريكيان قالا الأحد؛ إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات “سنترال بارك”، وتأكدت من أنها آمنة وحرة.

وأضاف أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز، أن السفينة “ماسون” ساعدت في ضمان سلامة الناقلة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية تعليقا على حادثة خليج عدن:

صاروخان باليستيان أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن.

الصاروخان سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة.

المدمرة الأميركية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين.

وكان مسلحون مجهولون احتجزوا في وقت سابق، الأحد، ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.

وتظهر بيانات (إل.إس.إي.جي.)، أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.

ويأتي هذا الحادث بعد احتجاز الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران سفينة شحن مرتبطة بـ”إسرائيل”، في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وهددت جماعة الحوثي باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية، ونشر المتحدث باسمها يحيى سريع شيفرة عبر “إكس” بثلاثة حروف لاتينية “zim”، توقع مراقبون أنها تشير إلى عملية قادمة