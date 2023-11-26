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الجمعة السوداء تفقد بريقها في امريكا بسبب الحرب على غزة

منذ ساعة واحدة
الجمعة السوداء تفقد بريقها في امريكا بسبب الحرب على غزة

وطنا اليوم:كشفت شبكة “دبليو أي بي أي 5” الامريكية، يوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، عن تعرض الشركات المحلية الامريكية الى خسائر مادية كبيرة نتيجة لحملات مقاطعة وتظاهرات أقامها ناشطون امريكيون معارضون لدعم تلك الشركات لإسرائيل في حربها الحالية ضد قطاع غزة المحاصر.
وقالت الشبكة ، ان ولايات أمريكية عديدة شهدت اليوم الجمعة تظاهرات كبيرة منعت وصول المستهلكين الى مراكز البيع التابعة للشركات الامريكية خلال اليوم المعروف باسم “الجمعة السوداء” والذي يشهد تخفيضا كبيرا في الأسعار ورفع في مستويات المبيعات بشكل كبير.
الشبكة أوضحت أيضا ان التظاهرات التي أقامها ناشطون امريكيون طالبت المواطنين بالامتناع عن شراء البضائع التابعة لمجموعة شركات تدعم النظام الإسرائيلي، مؤكدة ان تلك التظاهرات وقعت حتى داخل الولايات التي أصدرت قوانين تمنع مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.
يشار الى ان الشركات التي تعرضت للخسائر الأكبر خلال الجمعة السوداء نتيجة للمقاطعة والتظاهرات هي “مكدونالد، ستاربكس، بوما، وصودا ستريم”، والتي تتعرض منذ أيام الى عمليات نقد شديد ومقاطعة داخل الولايات المتحدة نتيجة لدعمها النظام الإسرائيلي


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