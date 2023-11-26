عدوان إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه من الخدمة

وطنا اليوم:شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدوانا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي، ما أدى لخروجه من الخدمة بعد يوم واحد من عودتها إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها في 22 تشرين أول الماضي.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه في حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية ودمرت معظمها، وقد أسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية