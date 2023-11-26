قوات مجهولة تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

وطنا اليوم:قال مسؤول دفاعي أميركي إنه يُعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط “سنترال بارك” في خليج عدن اليوم الأحد، لتصبح ثاني سفينة يحتجزها الحوثيون في اليمن منذ بدء العدوان على غزة.

وتظهر بيانات “إل إس إي جي” أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة زودياك ماريتايم ليميتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.

وكانت شركة الأمن البحري “إمبري” قد أعلنت أن جهة ما لم تحددها صعدت على متن ناقلة النفط التابعة لشركة بريطانية “مرتبطة بإسرائيل” (عائلة عوفر الإسرائيلية)، وذلك بالقرب من السواحل اليمنية قرب عدن، ورجحت الشركة أن يكون الحادث مرتبطا بعوامل سياسية.

وأظهرت بيانات ملاحية خروج ناقلة النفط “سنترال بارك” من ميناء آسفي المغربي يوم الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دون الإعلان عن وجهتها النهائية.

كما تظهر البيانات إغلاق السفينة لأجهزة التتبع الخاصة بها قرابة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة (العاشرة بتوقيت غرينيتش) بعد مرورها من خليج السويس في البحر الأحمر يوم الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تظهر بعد ذلك مرة أخرى.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة زودياك أن السفينة “المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك”، مشيرة إلى تعيين فريق لإدارة الأزمة في مقرها بلندن.

ويأتي هذا الحادث بعد استهداف الحوثيين سفينة أول أمس الجمعة، واحتجاز سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول الدفاعي الأميركي لوكالة أسوشيتد برس -وفق وصف الوكالة التي لم تورد تفاصيل عنه- إن سفينة تحمل علم مالطا يُشتبه في أنها استُهدفت بطائرة إيرانية مسيرة من طراز “شاهد-136” تحمل قنبلة، وذلك في أثناء وجودها بالمياه الدولية.

وأشار إلى أن الطائرة المسيّرة انفجرت، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة من دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

كما قالت جماعة الحوثي، الأحد الماضي، إنها اقتادت السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر إلى شواطئ اليمن، وذكر قيادي في الجماعة للجزيرة حينها إن “اقتيادنا السفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة”.

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم سيستهدفون جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، “نظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية”، وفق تعبيرهم.

وبعد أسابيع من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الحوثيون إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد أهداف داخل إسرائيل، كما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وحذرت جماعة الحوثي منذ أيام من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ”رد مناسب” على هذه الخطوة، وموضحة أن لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات