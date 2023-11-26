وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور قطاع غزة

وطنا اليوم:وصلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، لولوة الخاطر، الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى قطاع غزة، وزارت معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك في اليوم الثالث من التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وإسرائيل، والتي تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

الخاطر تُعد أول مسؤول عربي يزور قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت الوزيرة في مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تجري حديثاً مع مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح، الذي كان قد فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق المدنيين يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

خاطبت الوزيرة القطرية الزميل الدحدوح، قائلة: “أنتم تضربون أفضل الأمثلة في البسالة والصمود والصبر والإيمان ونتعلم منكم”. وشهدت الزيارة أيضاً لغزة مشاركة من خالد الحردان نائب السفير القطري.

وقالت للجزيرة إن وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات.

وأضافت أنه لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية بالقطاع، مشيرة إلى أن قطر مستعدة لإرسال أي كميات مطلوبة من المساعدات.

كما قالت الوزيرة إن هناك عملا ومحادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي.

من جانبه ذكر موقع “الشروق” المصري، اليوم الأحد، أن وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، استقبلا الوزيرة القطرية، بشأن “التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الهلال الأحمر المصري”.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة الـ07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

كان الديوان الأميري القطري قد ذكر الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لشكره على الوساطة التي قامت بها دولة قطر والتي أفضت إلى اتفاق التهدئة.

الموقع الإلكتروني للديوان الأميري القطري قال إن بايدن ثمّن الدور الفاعل لأمير قطر الشيخ تميم من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

إجمالاً، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة