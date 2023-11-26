بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة

منذ 19 ثانية
تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة

وطنا اليوم:إستمراراً لحملات الواجب التي تقوم بها غرفة تجارة عمان لتقديم الدعم والتضامن للاهل في فلسطين عموما، وقطاع غزة خاصة، الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني، نظمت الغرفة بالتعاون مع مديرية بنك الدم/وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأهل في قطاع غزة، اليوم الاحد.
وحسب بيان للغرفة اليوم، أكدت الغرفة ان الحملة الانسانية للتبرع بالدم واجب مقدس، وأن تقديم دمائنا لأهلنا في قطاع غزة، أقل واجب يمكن عمله، انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوقوف دوما إلى جانب الاشقاء في كل فلسطين.
وشهدت عملية التبرع بالدم إقبالاً كبيرًا من قبل القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان وموظفي الغرفة، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة ومساندة المصابين المحتاجين للتبرع بالدم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

وزير الطاقة: الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من الاحتلال

15:02

نواب: سنراعي مصالح الأردن العليا وسندرس كل الخيارات بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال

14:43

الدكتور الاردني بسام عبدالفتاح الزعبي يتكفل بعلاج الاسيرة المحررة ⁧‫اسراء الجعابيص‬⁩

14:15

البريد الأردني يطلق طابعا لشجرة المهراس البلدي المعمر

14:09

استطلاع رأي يكشف موقف الأردنيين من العدوان على غزة

13:57

الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

13:49

القسام تعلن أسماء قادتها الذين ارتقوا في طوفان الأقصى

13:40

الناقل الوطني .. واجب وطني

12:45

عطوفة المدير(2) وما أدراك بالمناهج! وما أدراك ما المناهج!

12:39

دفاع مدني غزة مستغيثا: نحتاج معدات لرفع جثامين الشهداء من تحت الأنقاض

12:30

إعادة طرح إعلان استقطاب مطور لمشروع المدينة الأردنية العراقية

12:17

دراسة تكشف كم يلزمنا من المال لنكون سعداء

وفيات
وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023