تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة

وطنا اليوم:إستمراراً لحملات الواجب التي تقوم بها غرفة تجارة عمان لتقديم الدعم والتضامن للاهل في فلسطين عموما، وقطاع غزة خاصة، الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني، نظمت الغرفة بالتعاون مع مديرية بنك الدم/وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأهل في قطاع غزة، اليوم الاحد.

وحسب بيان للغرفة اليوم، أكدت الغرفة ان الحملة الانسانية للتبرع بالدم واجب مقدس، وأن تقديم دمائنا لأهلنا في قطاع غزة، أقل واجب يمكن عمله، انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوقوف دوما إلى جانب الاشقاء في كل فلسطين.

وشهدت عملية التبرع بالدم إقبالاً كبيرًا من قبل القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان وموظفي الغرفة، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة ومساندة المصابين المحتاجين للتبرع بالدم.