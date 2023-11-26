وزير الطاقة: الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من الاحتلال

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأحد، إنّ الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه إنه تم التوسع في تنوع مصادر الطاقة في الأردن.

وأضاف الخرابشة خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في مجلس النواب، أن احتياط الأردن لتوليد الكهرباء يكفي الأردن لمدة 60 يومًا، حيث تُدرك المملكة أن هناك تحديات إضافية على الخطط الاستراتيجية للأردن وضمان استدامتها.

وأشار إلى أن الأردن يستورد الغاز من إسرائيل بأقل من سعر السوق بنسبة 50% بموجب الاتفاقية، حيث يعتمد على 300 مليون متر مكعب من الغاز بموجب الاتفاقية.

أوضح أنه في حال انقطاع الغاز من إسرائيل لا يستطيع الأردن الاستيراد من مصر؛ لأنها تعتمد على تلبية حاجاتها من الخارج ولا تمتلك فائضًا.

وبين الخرابشة، أن عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي منتصف عام 2025، وهناك توجهات لبناء منشأة حكومية والابتعاد عن الاستئجار، حيث هناك عروض ستكون خلال الأيام المقبلة، وسيتم دراستها فيما بعد والمضي في إنشائها لضمان الانتهاء من الاستئجار.

وقال إنّ المخزون الاستراتيجي من الغاز في الماضونة يلبي حاجة الأردن لغاية 20 يوما، ومع مخزون السفينة والقطاع الخاص الموجود سيكفي لمدة 60 يوما.