الدكتور الاردني بسام عبدالفتاح الزعبي يتكفل بعلاج الاسيرة المحررة ⁧‫اسراء الجعابيص‬⁩

وطنا اليوم:أعلن الطبيب الأردني بسام عبد الفتاح الزعبي باسمه وباسم مستشفى الحنان عن تكفله بعلاج الأسيرة اسراء الجعابيص، حيث قال الزعبي ما يلي:

“‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏أما بعد

‏بخصوص الأخت إسراء، والعمليات التي تحتاجها، فنحن كمستشفى الحنان العام الواقع في عمان شارع الإذاعة والتلفزيون.. مستعدون كاملا لعلاجها لوجه الله.. ونوفر لها السكن في بيتي الخاص، شقة منفصلة لحين الشفاء. وإن أحبت أن تبقى ضيفة لدينا فهي أخت لنا ليوم الدين.

‏كما أود أن اعلمكم بأن لدي قائمة من الأطباء جميع الاختصاصات مستعدون للتطوع في أي مكان من أجل القطاع.

والأسيرة إسراء الجعابيص (36 عاما)، من مواليد جبل المكبر في مدينة القدس، أتت الحروق على أكثر من 60% من جسدها ووجهها عقب اندلاع حريق في المركبة التي كانت تقودها في تشرين الأول عام 2015، بعد أن انفجر بالون الهواء في المقود، بالقرب من حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة، لتصبح بين ليلة وضحاها من وجهة نظر إسرائيل “مجرمة”، وتحاكم بتهمة محاولة تنفيذ عملية دعس.

وبعد إعلان الهدنة والاتفاق على تبادل الأسرى والرهائن بين حركة “حماس” والسلطات الإسرائيلية، برز اسم الأسرة الفلسطينية “إسراء الجعابيص”، والتي تعتبر إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

وتصدر وسم (علاج إسراء بالاردن) قائمة الوسم الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن خلال الساعات الماضية