الناقل الوطني .. واجب وطني

د.رعـد محمـود التـل

رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

لقاء الملك بالحكومة والوزراء المختصين في هذا التوقيت المهم للحديث عن مشروع الناقل الوطني لنقل وتحلية المياه غاية في الأهمية، يأتي هذا اللقاء والمنطقة تشتعل بأحداث وتداعيات العدوان الهمجي على قطاع غزة. هذا اللقاء بمثل هكذا توقيت له أكثر من دلالة يجب التوقف عندها بإهتمام.

أول هذه الدلالات أن مشروع الناقل الوطني للمياه ذو أولوية كبيرة للدولة الأردنية وهو خيار الدولة الاستراتيجي طويل الامد، وهذه الأهمية الاستراتيجية تأتي بسبب أن المشروع سيكون حجر الزاوية في تعزيز قدرة الأردن على التزود المائي المستدام وربط كافة المشاريع المائية في الاردن بمنظومة واحدة من خلال تحلية المياه من البحر الاحمر جنوباً من مدينة العقبة ونقلها الى محافظات المملكة المختلفة.

فالمشروع سيؤمن المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وسيكون فيه حصة لقطاع الزراعة واخرى لوقف استنزاف الابار الجوفية وعودة سطح المياه الى الارتفاع حسب وزارة المياه. سيؤدي المشروع حسب خبراء لزيادة كميه مياه الشرب بنسبة مباشرة بحوالي60% عن ما هو متوفر حالياً (نستخدم سنوياً 450 مليون متر مكعب)، كما سيؤدي المشروع وبطريقة غير مباشرة لزيادة كميات المياه للقطاع الزراعي بعد تنقية تلك المياه بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب مياه سنوياً حسب وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر.

كلفة تمويل المشروع مقدرة بحوالي 3 مليار دولار، صحيح هي كلفة عاليه لكن العائد المتوقع كبير وضخم باتجاهات مختلفة، فعلى الصعيد الاقتصادي تشكل كلفة تمويل هذا المشروع ما يقارب 6.5% من حجم الناتج المحلي وهي نسبة عاليه ستساهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي. كما ان المشروع هو مشروع اردني، حيث ان 80٪؜ من تفاصيل هذا المشروع يمكن ان تنفذ بسواعد وعقول أردنية.

يحتاج المشروع إلى الطاقة المتجدده ( طاقة الرياح والطاقة الشمسية) ليكون جاذباً لاي استثمار ، فما يقارب 60% من كلفة تحلية المياه وضخها هي كلفة طاقة (كلفة كهرباء)، مما يتوجب تقليل هذه الكلفة ليكون هذا المشروع جاذبا وحتى لا تنعكس تلك الكلف على أسعار المياه.

إن نجاح هذا المشروع لن يعتبر كأي إنجاز آخر ، فقد مضى سنوات لم تشهد به الدولة الاردنيه مشروع عملاقا يعيد الثقه والأمل في نفوس المواطنين ، لذا ان المسارعه في التنفيذ والإنجاز ستعتبر تأكيدًا على قدرة الأردن على إدارة المشاريع الكبيرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

الرسالة الملكية واضحة جدا في هذا الاتجاه ولا تقبل التأجيل او المماطلة في التنفيذ، فمشروع الناقل الوطني للمياه هو مشروع الدولة الاردنيه الاستراتيجي على صعيد توفير الامن المائي والأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في سبيل الاعتماد على الذات ومواجهة التهديدات المتوقعه.