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558 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

منذ ساعة واحدة
558 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

وطنا اليوم:حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، فائضا مقداره 558 مليون دينار.
وأشارت أرقام مستندة على معطيات إحصائية رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام وصل إلى 2.4 مليار دينار، مقارنة مع 2.3 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بنسبة 2.2 بالمئة، لتبلغ نحو 1.480 مليار دينار، مقارنة مع 1.513 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 16.3 بالمئة، لتصل إلى حوالي 922 مليون دينار، مقابل حوالي 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات، تتركز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي والمجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
وتتنوع مستوردات المملكة من أميركا على المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته


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