شاهد : أسرى الاحتلال يلوّحون بالتحية لجنود القسام اثناء مغادرتهم

وطنا اليوم:نشرت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، مشاهد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«رويترز»: وفد قطري زار إسرائيل

وكتبت «القسام» على «تلجرام»: «جانب من تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال».

وأظهر الفيديو مقاتلي «القسام» وهم يصطحبون المحتجزين والمحتجزات في رفق حتى سيارة الصليب الأحمر، بينما ارتسمت السعادة على وجوه المفرج عنهم، ولوّح بعضهم بالأيدي لعناصر «حماس».

وسُمع عنصر من «كتائب القسام» يقول لمحتجزة وطفلة معها: «good bye – وداعا»، فردتا له التحية، كما التقطتا مع أفراد «حماس» صورا تذكارية.

وصف ناشطون حال أسيرة إسرائيلية، أفرجت عنها كتائب القسام فجر اليوم الأحد، بـ جملة “كأنها لا تريد العودة”.

وخلت ملامح الأسيرة من أي لهفة للعودة، أو الخوف من تواجدها بين عناصر القسام منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عنصر آخر لفتاة كانت محتجزة وتتوكأ على عُكازين: «bye – مع السلامة» فردت: «bye.. شكرًا».

وكانت «كتائب القسام» أعلنت، مساء السبت، بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس».

وقالت في بيان: «في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)».

ويشهد قطاع غزة الفلسطيني هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بدأت صباح الجمعة، سيجري خلالها تبادل أسرى ومحتجزين وسجناء بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي، بجانب إدخال مساعدات غذائية ووقود للقطاع