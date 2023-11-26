إضراب شامل في جنين حدادا على أرواح الشهداء

وطنا اليوم:أعلنت مدينة جنين الإضراب الشامل، الأحد، حدادا على أرواح الشهداء، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبقصف صاروخي استهدف مخيم المدينة في الساعات القليلة الماضية.

واستشهد 6 فلسطينيين في جنين ونابلس وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت (وفا)، إنّه استشهد أسعد الدمج 33 عاما وأصيب 3 آخرون، أحدهم بجروح حرجة، فجر الأحد، من جراء قصف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

وقال شهود عيان إنّ مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الدمج وأصيب 3 آخرون بجروح، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لإخلاء المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرف الاحتلال شوارع عديدة في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، ليلة السبت الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وفي نابلس، استشهد شاب 30 عاما، فجرا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوبي نابلس، حيث أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونُقل إلى المستشفى، وأُعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.