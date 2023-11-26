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الجعابيص فور الإفراج عنها: نخجل أن نفرح وفلسطين جريحة

منذ ساعتين
الجعابيص فور الإفراج عنها: نخجل أن نفرح وفلسطين جريحة

وطنا اليوم:قالت الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص فور الإفراج عنها من سجون الاحتلال، إنها تخجل من أن تفرح وفلسطين جريحة، مشيرة إلى أوضاع صعبة تعانيها الأسيرات في سجون الاحتلال.
وقالت الجعابيض: تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال، وإن هناك الكثير من الأسرى الجرحى داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن “فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال”. داعية إلى العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اشترطت إخلاء منزل الأسيرة إسراء الجعابيص في بلدة جبل المكبر جنوب القدس من الصحفيين، قبيل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
واقتحمت قوات الاحتلال محيط منزل الأسيرة الجعابيص، واشترطت إخلاءه من كافة الصحفيين ووسائل الإعلام، قبيل وقت قصير من الإفراج عنها.
والأسيرة إسراء الجعابيص (36 عاما)، من مواليد جبل المكبر في مدينة القدس، أتت الحروق على أكثر من 60% من جسدها ووجهها عقب اندلاع حريق في المركبة التي كانت تقودها في أكتوبر عام 2015، بعد أن انفجرت الوسادة الهوائية الموجودة بجانب المقود، بالقرب من حاجز الزعيّم شرق القدس، لتصبح بين ليلة وضحاها متهمة بمحاولة تنفيذ عملية دهس


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