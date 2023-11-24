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الإفراج عن 39 من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال

منذ 54 ثانية
الإفراج عن 39 من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال

وطنا اليوم:أعلنت قطر، الجمعة، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الى ذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في القدس المحتلة، لمنع أي مظاهر احتفالية في استقبال الأسرى والأسيرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال صادرت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس


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