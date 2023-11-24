القوات المسلحة ترسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، قافلة من المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى جنوب قطاع غزة.

وتضم القافلة 11 شاحنة تحمل مواد واحتياجات أساسية، إضافةَ إلى طرودٍ غذائية ووجبات جاهزة ومستلزمات طبية وأدوية، لتقديم العلاج والإسعافات ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة.

ويأتي إرسال هذه القافلة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أرسلت اليوم، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، تم تجهيزها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، لمساعدة ودعم صمود الأشقاء في القطاع