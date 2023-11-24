مسيرات حاشدة نصرة وإسنادا لقطاع غزة في الأردن

وطنا اليوم:انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمختلف محافظات الأردن.

وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددين بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.

وخرج أهالي معان بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عند الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، حيز التنفيذ، حيث تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة، وذلك بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن مساعدات إضافية ستبدأ في التدفق على غزة وسيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من المحتجزين، ومن بينهم نساء مسنات، الساعة الرابعة عصرا من اليوم الجمعة، وسيرتفع العدد الإجمالي إلى 50 خلال أيام الهدنة الأربعة.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الخميس، أنه سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لمناطق قطاع غزة كافة، خلال فترة الهدنة، وسيتم إدخال 4 شاحنات وقود يوميا إضافة إلى غاز الطهي لمناطق القطاع كافة .

وقالت الكتائب في بيان، إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من المقاومة الفلسطينية ومن قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة التهدئة.

وأضافت أنه سيتم توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، لكن يتوقف الطيران عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء شمالي القطاع.