بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استطلاع: غانتس يتفوق بشعبيته على نتنياهو

منذ ساعتين
استطلاع: غانتس يتفوق بشعبيته على نتنياهو

وطنا اليوم:أظهر استطلاع رأي لصحيفة “معاريف” العبرية، بأنّ معسكر الوزير في حكومة الطوارئ بالاحتلال بيني غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدًا في الكنيست.
ولفتت الصحيفة في الاستطلاع إلى أنّ “حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم”، موضحة أنّ “حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس سموتريتش سيخفق باجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم”.
وكشفت أنّ “أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات”، مشيرة إلى أنّ “أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة”.
وبحسب استطلاع لمعاريف: 52% يرون أن غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27% يرون أن نتنياهو الأنسب.
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل هدنة موقتة للأعمال العسكرية في قطاع غزة، تتضمن صفقة محدودة لتبادل أسرى، وذلك بعد 49 يومًا من عدوان الاحتلال على قطاع غزة وسط اتهامات بفشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

من لا يحافظ على امن الاردن لن تكون بوصلته فلسطين

11:39

مطار غزة الدولي .. حلم تبدّد مثل سحابة صيف

11:30

سفير فلسطين بلندن : تلقينا تهديدات بالقتل

10:55

الأشغال تعيد الحركة المرورية على طريق النقب بعد انقلاب شاحنة

10:41

وفيات الجمعة 24-11-2023

10:23

تخريب العشرات من قبور اليهود في بلجيكا

10:15

قادها الرئيس الكوبي.. مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في هافانا

10:08

الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة بغور فلسطين المحتلة

10:01

الحوثيين يؤدون رقصة شعبية على السفينة غلاكسي ليدر المحتجزة

09:53

شاحنات الوقود وغاز الطهي يدخلان عبر رفح إلى قطاع غزة

09:48

فلسطينيون في غزة يعودون إلى منازلهم رغم تحذيرات الاحتلال

09:43

خبراء الأمم المتحدة ينتقدون إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين

وفيات
وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023