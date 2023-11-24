استطلاع: غانتس يتفوق بشعبيته على نتنياهو

وطنا اليوم:أظهر استطلاع رأي لصحيفة “معاريف” العبرية، بأنّ معسكر الوزير في حكومة الطوارئ بالاحتلال بيني غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدًا في الكنيست.

ولفتت الصحيفة في الاستطلاع إلى أنّ “حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم”، موضحة أنّ “حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس سموتريتش سيخفق باجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم”.

وكشفت أنّ “أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات”، مشيرة إلى أنّ “أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة”.

وبحسب استطلاع لمعاريف: 52% يرون أن غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27% يرون أن نتنياهو الأنسب.

ويأتي هذا الاستطلاع في ظل هدنة موقتة للأعمال العسكرية في قطاع غزة، تتضمن صفقة محدودة لتبادل أسرى، وذلك بعد 49 يومًا من عدوان الاحتلال على قطاع غزة وسط اتهامات بفشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو