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الأشغال تعيد الحركة المرورية على طريق النقب بعد انقلاب شاحنة

منذ 3 ساعات
الأشغال تعيد الحركة المرورية على طريق النقب بعد انقلاب شاحنة

وطنا اليوم:تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة مع انقلاب شاحنة على طريق النقب اتجاه مدينة العقبة.
حيث عملت الكوادر بالتعاون مع مرتبات الأمن العام على إزالة العوائق وإعادة حركة المرور الى وضعها الطبيعي.
وكانت الوزارة قد انتهت مؤخرا من مشروع صيانة وتأهيل طريق النقب وتعزيزه بكافة عناصر السلامة المرورية، حيث كان لها الأثر بعد عناية الله في عدم وقوع اصابات بشرية.
وتهيب الوزارة بالأخوة المواطنين ضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات والالتزام بقواعد السير والسرعات المقررة


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