فلسطينيون في غزة يعودون إلى منازلهم رغم تحذيرات الاحتلال

وطنا اليوم:تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين النازحين، الجمعة، من جنوب قطاع غزة نحو مناطق الشمال للعودة إلى أحيائهم ومنازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها جراء القصف الإسرائيلي، في تحد لجيش الاحتلال الذي حذر من مغبة العودة بعد سريان الهدنة الإنسانية.

وظهر العديد من الفلسطينيين في مقابلات متلفزة بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، وهم يتحدون جيش الاحتلال، مؤكدين عزمهم العودة إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية من أجل تفقد منازلهم وأهاليهم.

وانطلقت دعوات شعبية واسعة في قطاع غزة من أجل التوجه بشكل جماعي إلى المناطق الشمالية في تمام الساعة 1 ظهر الجمعة.

وفجر الجمعة، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان جنوب قطاع غزة والنازحين إليه جراء العدوان من التوجه نحو مدينة غزة والمناطق الشمالية، عقب دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وألقت طائرات جيش الاحتلال منشورات في سماء المناطق الجنوبية من قطاع غزة، داعية الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى الشمال.

وجاء في منشورات الاحتلال: “إلى سكان قطاع غزة إن الحرب لم تنته بعد، الوقفة الإنسانية مؤقتة ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول فيها”.

وتابع: “عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية الموجودة في جنوبي القطاع وعدم التوجه إلى الشمال”.

وأشار إلى أن التنقل متاح فقط “من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين”.

وهدد الاحتلال أهالي القطاع الراغبين بالعودة إلى الشمال، بالقول إن “الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم”.

في السياق، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وسبق سريانها قصف إسرائيلي عنيف على مناطق مختلفة من القطاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

ويشمل الاتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام (قابلة للتمديد)، بالإضافة إلى تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.

وبموجب الصفقة المعلنة، فإنه سيتم السماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ49، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 14854 شهيدا، بينهم نحو 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.