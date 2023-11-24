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الأردن يدين تصريحات لمتطرف هولندي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين تصريحات لمتطرف هولندي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات التي أطلقها المتطرف الهولندي اليميني غيرت فيلدرز التي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعكست مواقف عنصرية عبثية تتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة إن التصريحات التحريضية المدانة لهذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر إلا بتأكيد عنصريته وتطرفه اللذين ينهلان من ثقافة كراهية مدانة يجب محاربتها وإدانتها من الجميع.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً يدين هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي كرسها البلدان على مدى سبعين عاماً. وأشار إلى أن مواقف هذا النائب العنصرية قديمة ومكررة وكانت الوزارة دانتها سابقاً وتعاملت معها مباشرة عبر القنوات المعتمدة مع الحكومة الهولندية


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