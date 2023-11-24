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صلاة الغائب الجمعة على شهداء غزة وفلسطين المحتلة

منذ ساعة واحدة
صلاة الغائب الجمعة على شهداء غزة وفلسطين المحتلة

وطنا اليوم:دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة


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