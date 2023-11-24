رغم الهدنة.. الاحتلال يلقي منشورات تحذيرية لسكان غزة

وطنا اليوم:رغم دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة بتوقيت القدس، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تضمنت رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي ألقاها جيش الاحتلال تحذيرا من التوجه من جنوب قطاع غزة إلى شماله، فيما سمح بالتوجه فقط من الشمال إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

يأتي ذلك بعد دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وبدء عودة عشرات العائلات الفلسطينية إلى منازلها في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مناطق قطاع غزة