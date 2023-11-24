بعد تسعة وأربعون يوما من العدوان.. الهدنة تدخل حيز التنفيذ في غزة

وطنا اليوم:تسعة وأربعون يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، ومحو للمباني والأبراج السكنية والبنية التحتية.

واليوم يقف العالم على قدم رجل واحد بعد دخول الهدنة الإنسانية في القطاع حيز التنفيذ، وذلك بعدما شهد القطاع ليلة تنفيذ الهدنة قصفا ثقيلا في مختلف المناطق.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 14,854 شهيداً بينهم 6150 طفلا و4 آلاف إمرأة، وفق آخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 392 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أنه مع دخول وقت الهدنة لوحظ توقفت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي بكافة أنواعها عن التحليق في سماء جنوبي القطاع، بعد أن كانت أصواتها لا تتوقف طوال أيام الحرب الـ49.

فيما من المقرر أن تتوقف حركة الطيران في سماء مناطق شمالي القطاع عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (08:00 تغ) ولمدة 6 ساعات يومياً، وفق اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأشار إلى أن آلاف النازحين الفلسطينيين المتواجدين في مراكز الإيواء بمناطق جنوبي القطاع بدأوا بالتوجه إلى منازلهم الواقعة في مدن الجنوب لتفقدها ومحاولة الاطمئنان على أفراد عائلاتهم في ظل صعوبة الاتصالات والحركة خلال الأيام الماضية.

كما رصدت حركة كثيفة للفلسطينيين في الأسواق الشعبية والطرقات بمدينة دير البلح (وسط) في وقت مبكر من صباح اليوم في مشهد غير مسبوق قبل الهدنة.

كما توجهت جرافات وآليات لإزالة ركام بعض المباني بالمناطق الحدودية والمحاذية لمناطق التوغل الإسرائيلي؛ من أجل انتشال جثث قتلى عالقة منذ أيام وأسابيع تحت الركام بسبب صعوبة الوصول إليها.