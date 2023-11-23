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الملك : نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

منذ 3 ساعات
الملك : نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، وقوف البلاد مع جمهورية مصر العربية “في خندق واحد”.
وقال جلالة الملك، في تغريدة له عبر منصة (X)، “نقف إلى جانب الشقيقة مصر في في خندق واحد. الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية”


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