السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر لن يتم السماح به.

وجدد التأكيد على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن، مضيفة: لا تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وهو خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

وقال الرئيس المصري بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح إن المعبر “لم يغلق أبدا”

وأضاف أن “إسرائيل قصفت الجانب الفلسطيني لمعبر رفح 4 مرات”، مؤكدا أن مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من الخارج لغزة.

وأشار إلى أن مصر عازمة على مواجهة الأزمة بغزة ومتمسكة بحقوق شعب فلسطين.

وأعطى السيسي خلال فعالية “تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين” الخميس، إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الفلسطينيين