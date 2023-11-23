بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

منذ ساعة واحدة
السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر لن يتم السماح به.
وجدد التأكيد على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن، مضيفة: لا تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وهو خط أحمر بالنسبة للقاهرة.
وقال الرئيس المصري بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح إن المعبر “لم يغلق أبدا”
وأضاف أن “إسرائيل قصفت الجانب الفلسطيني لمعبر رفح 4 مرات”، مؤكدا أن مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من الخارج لغزة.
وأشار إلى أن مصر عازمة على مواجهة الأزمة بغزة ومتمسكة بحقوق شعب فلسطين.
وأعطى السيسي خلال فعالية “تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين” الخميس، إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الفلسطينيين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

الملك : نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

20:27

بيان من حزب بالله بشأن مقتل 4 جنود صهاينة

20:15

المحامين : يحق للأردن التجميد أو الانسحاب أو النقض لمعاهدة وادي عربة

19:59

#عاجل أبو عبيدة : أنتم يا إخواننا في الأردن كابوس الاحتلال

19:28

نتنياهو: لا سلام مع العرب دون القضاء على حماس

19:24

بن غفير يمنع الاحتفال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

19:20

وفاة وافد بانقلاب شاحنة عليه قرب طريق المطار

19:16

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو المتداول لدعس أحد رقباء السير

19:13

الفنان رامي الخالد في ذمة الله

19:10

حوارية حول إسهام القطاع الأكاديمي الأردني في تخفيف آثار العدوان على غزة

19:01

مندوبا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

18:58

الهدنة بغزة تبدأ صباح الجمعة والقسام تنشر بنود الاتفاق

وفيات
الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023