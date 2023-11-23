نتنياهو: لا سلام مع العرب دون القضاء على حماس

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لا يوجد أمل في السلام بين تل أبيب والفلسطينيين والدول العربية ما لم يتم القضاء على حركة حماس، مشيرا إلى أن الأهداف الحربية ستتواصل للقضاء على حماس.

وأضاف نتنياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن تل أبيب تأمل في إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين، مؤكدا أن الأمر برمته لا يخلو من التحديات.

وتابع: “نأمل في إخراج الأسرى لدينا، فالأمر لا يخلو من التحديات. نأمل في إخراج هذه الدفعة الأولى، ومن ثم نلتزم بإخراج الجميع”.

وتناول الاجتماع الحاجة إلى إخراج كل المحتجزين من غزة وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، وكذلك الحاجة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل دائم يوفر الأمن والعدالة للفلسطينيين والمستوطنين