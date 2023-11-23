وفاة وافد بانقلاب شاحنة عليه قرب طريق المطار

وطنا اليوم:توفي وافد من جنسية عربية، مساء الخميس، نتيجة انقلاب شاحنة عليه عند مثلث طريق الـ100 النافذ من طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأفاد مصدر بأن الوافد كان يقف عند جانب الطريق قبل انقلاب الشاحنة عليه، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور.

وقال إن سيارتي إسعاف عملتا على إخلاء الجثة بسبب تمزقها إلى أشلاء، إلى مستشفى التوتنجي.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث