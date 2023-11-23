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الأمن يوضح تفاصيل الفيديو المتداول لدعس أحد رقباء السير

منذ ساعة واحدة
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو المتداول لدعس أحد رقباء السير

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو الذي يجري تداوله لحادث دعس أحد رقباء السير.
وقال الناطق الإعلامي في بيان، إن الحادث وقع قبل أسبوعين في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، عند محاولة إيقاف رقيب السير للمركبة إثر خلاف سائقها مع مواطن آخر.
وأكّد الناطق الإعلامي أن رقيب السير أُسعف في حينه إلى أحد المستشفيات وكان في حالة صحية “متوسطة”، قبل أن يتلقى العلاج اللازم.
وأشار إلى أنه جرى ضبط السائق وإحالته إلى القضاء الذي قرر توقيفه داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل


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