بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الهدنة بغزة تبدأ صباح الجمعة والقسام تنشر بنود الاتفاق

منذ ساعة واحدة
Israeli tanks operate in Gaza City, amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, in the Gaza Strip, November 22, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. NO PHOTOS WERE REMOVED.

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وقد نشرت كتائب القسام بنود الاتفاق، في وقت أعلن فيه وزير إسرائيلي استعداد تل أبيب لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في الدوحة، أن الاتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مؤكدا أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.
وشدد على أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.
وتابع “نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق، وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك، كما نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم”.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الأسرى.
وكان وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي قال، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، إن اتفاق الهدنة يتكون من عنصرين رئيسيين، أحدهما يركز بشكل خاص على النساء والأطفال المدنيين من كلا الجانبين، حيث سيتم إطلاق سراحهم على مدى عدة أيام، والآخر له صلة بتقديم المساعدات الإنسانية النوعية إلى سكان غزة.

بنود الانفاق
بدورها قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس إن الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة.
وأضافت أن الاتفاق ينص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
وشددت على أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، مما يعني الإفراح عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الـ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا.
ووفقا للكتائب سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة، كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع بشكل يومي.

تمديد الهدنة
وفي إسرائيل، قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 أسير إسرائيلي.
بدوره، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سجون عوفر والدامون ومجدو بدأت الاستعداد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار الاتفاق مع حماس.
ونقلت القناة عن مسؤول في جهاز الشاباك أن هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق غير معروفة في الوقت الحالي، مؤكدا أن تفاصيل الاتفاق تشير إلى أنه في كل خطوة سيتم تقديم أسماء الأسرى للموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع والشاباك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

المحامين : يحق للأردن التجميد أو الانسحاب أو النقض لمعاهدة وادي عربة

19:59

#عاجل أبو عبيدة : أنتم يا إخواننا في الأردن كابوس الاحتلال

19:44

السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

19:28

نتنياهو: لا سلام مع العرب دون القضاء على حماس

19:24

بن غفير يمنع الاحتفال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

19:20

وفاة وافد بانقلاب شاحنة عليه قرب طريق المطار

19:16

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو المتداول لدعس أحد رقباء السير

19:13

الفنان رامي الخالد في ذمة الله

19:10

حوارية حول إسهام القطاع الأكاديمي الأردني في تخفيف آثار العدوان على غزة

19:01

مندوبا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

16:35

روح الروح .. تفاعل حزين مع وداع أب فلسطيني طفلته الشهيدة

16:24

هام للمشتركين في الامتحان التكميلي

وفيات
الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023