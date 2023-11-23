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تفاصيل مثيرة لإنقاذ حياة رضيعة في عمان

منذ ساعة واحدة
تفاصيل مثيرة لإنقاذ حياة رضيعة في عمان

وطنا اليوم:ابتسم القدر لرضيعة، بعد أن أنقذتها مكالمة حياتها، إذ استغاثت والدتها بكوادر الدفاع المدني عبر الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 بكوادر الأمن العام.
وثمنت المواطنة عبر إذاعة الأمن العام سرعة الاستجابة وإيصال استغاثتها على الفور مع مسعفي الدفاع المدني الذين أرشدوها لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف.
وقالت “إن رضيعتها تعرضت قبيل منتصف ليلة الثلاثاء لحادثة اختناق أثناء الرضاعة فقامت على الفور بالاتصال على هاتف الطوارئ 911 الذين استجابوا بشكل مباشر وقاموا بربطها هاتفياً مع مسعف من داخل غرفة عمليات دفاع مدني شرق إربد ، وأرشدوها لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الكوادر الإسعافية الميدانية”.
وأضافت أنها نفذت توجيهات المسعف حتى استعادت الطفلة عافيتها وصحيتها بشكل طبيعي، بالتزامن مع وصول فريق الإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى المختص للتأكد من سلامتها وطمئنة ذويها


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