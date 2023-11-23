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حالة تأهب في الجانب المصري من معبر رفح

منذ 3 ساعات
حالة تأهب في الجانب المصري من معبر رفح

وطنا اليوم:وضعت السلطات المصرية معبر رفح في حالة تأهب، الخميس، انتظارا لسريان الهدنة في قطاع غزة، من أجل إدخال قوافل المساعدات المصطفة أمام المعبر.
وكان من المقرر دخول شاحنات المساعدات في الساعات الأولى من صباح الخميس لتصل قطاع غزة بعد سريان الهدنة عند العاشرة بالتوقيت المحلي، إلا أن تأجيل بدء الاتفاق حال دون ذلك لحين الإعلان الرسمي عن دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وكانت إسرائيل أعلنت أن الهدنة وتبادل الأسرى والسجناء مع حركة حماس، لن تبدأ قبل الجمعة، بعدما كان منتظرا تنفيذها صباح الخميس.
كما قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات الاتفاق، الخميس، إن تأجيل بدء سريان الاتفاق “له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى لدى حماس، وآلية تسليمهم”.
والخميس أعلنت قطر أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مستمرة وتمضي بشكل إيجابي.


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