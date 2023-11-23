رئيس الموساد يتسلم قائمة بأسماء الأسرى الـ 50

وطنا اليوم:تسلم رئيس الموساد الصهيوني ديفيد بارنياع، أمس الأربعاء، في قطر، قائمة بأسماء الأسرى الـ 50 الذين ينتظر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع حماس بوساطة قطر.

ونقل موقع “آي 24 نيوز” الصهيوني أن بارنياع الذي زار قطر، واستلم القائمة وعاد بها إلى الكيان.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت أمس على صفقة لوقف إطلاق النار مع حماس التي تعهدت بإطلاق سراح 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار 4 أيام، في حين تعهد الاحتلال بإطلاق سراح 150 أسيراً أمنياً فلسطينياً من النساء والصبية