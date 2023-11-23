الجرائم الإلكترونية: لا تشاركوا بياناتكم المالية عبر الواتساب

وطنا اليوم:حذر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس العجارمة، من التعامل مع رسائل مجهولة المصدر، خصوصا فيما يتعلق بالبيانات المصرفية والبنكية.

وقال العجارمة عبر إذاعة الأمن العام، الخميس إن وحدة الجرائم تلقت الكثير من الشكاوى والبلاغات من أردنيين ومقيمين، بخصوص محاولات لاختراق تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

البيانات المصرفية

وأضاف أنه كان هناك تخوف من حدوث خلل في التطبيق أو التعرض لهجوم إلكتروني، لافتا إلى أنه يمكن إضافة المستخدم إلى المجموعات دون الحاجة إلى كلمة مرور.

ودعا العجارمة إلى عدم مشاركة البيانات المصرفية والمعلومات المالية مع أي شخص آخر، خصوصا البنكية، إذ يتم استغلالها لاحقا وبالتالي يتعرض الشخص إلى النصب والاحتيال.

وأوضح أنه تم التعاون مع جمعية البنوك والبنك المركزي من أجل توعية المواطنين، عبر رسائل تحذيرية للمواطنين شأنها الحيلولة دون الوقوع في مصيدة هؤلاء ، مؤكدا أن مديرية الأمن العام مستمرة في تجديد تحذيراتها عبر مواقعها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أو عبر “الواتساب” أو عبر الرسائل النصية