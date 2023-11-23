مسؤول إسرائيلي: تأجيل وقف النار في قطاع غزة

وطنا اليوم:ينما يترقب أهالي الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومعهم سكان القطاع المنكوب بدء تنفيذ الهدنة قال مسؤول إسرائيلي في تصريح لوكالة “فرانس برس” فجر يوم الخميس، إنه لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه “لن تكون هناك هدنة في القتال مع حركة حماس قبل الجمعة، وذلك خلافا لما أعلنه الطرفان في البداية”.

ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل بشأن تأجيل العملية.

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن إعلان موعد بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وأكد المسؤول القطري أن العمل مستمر مع حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى الشركاء في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

مسؤول أميركي في البيت الأبيض قال إنه في حين قدمت الحركة الأسماء والجنس والجنسية لمعظم الأفراد، كان هناك نقص في المعلومات عن بعض الرهائن الخمسين، ما أدى إلى تعقيد وتأخير إطلاق سراحهم.

كما أوضح أن الأطراف المشاركة في صفقة إطلاق سراح الأسرى تعمل على وضع “التفاصيل اللوجستية النهائية” لليوم الأول من تنفيذ الاتفاقية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

إلا أن مصدراً مطلعاً على المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس اليوم الخميس، قال إن عقبات فنية في صفقة تبادل الأسرى أدت لتأخير تنفيذها إلى غد الجمعة، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأضاف أن حماس أعادت طرح مسألة وقف إطلاق النار وطلبت توضيحاً لكل ما هو متفق عليه وإدراج كل التفاصيل في الاتفاق مع إسرائيل، متوقعاً تذليل العقبات التي طرأت في المفاوضات بين الجانبين خلال الساعات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق لم يوقع حتى الآن رغم الإعلانات الرسمية من إسرائيل وحماس والوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة عن التوصل إليه فجر أمس.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية هذا الكلام، وقالت إن حركة حماس قررت في اللحظة الأخيرة تعديل الاتفاق مع إسرائيل، ما تسبب في تأخير تنفيذ البنود.

وأضافت أن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قال إن قطر أبلغته الأربعاء أن حماس ترغب في إجراء تغييرات على مشروع الاتفاق، وإن الدوحة تتابع الموضوع.