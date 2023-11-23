استشهاد العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات ومخيم جباليا

وطنا اليوم:تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، فجر الخميس، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الخميس، عدة غارات على منازل الفلسطينيين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا، فيما استشهد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات.

وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة سالم قرب مسجد عماد عقل، ومنزل عائلة حمد.

وارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة أبو مسامح في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14 شهيدا، و13 جريحا على الأقل، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والاسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.

– قصف عنيف في خان يونس –

وأفادت مصادر محلية، باستمرار الغارات العنيفة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس منذ ساعات المساء، كان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقا، وتم نقل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر، فيما أن الغارات الإسرائيلية أعاقت حركة مركبات الإسعاف، والدفاع المدني، ما أبقى على عشرات الفلسطينيين من الضحايا تحت الركام.

وأضافت أن الغارات الإسرئيلية متواصلة في شمال القطاع تحديدا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

كما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها الأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة متتالية على المحافظة الوسطى.

وفي رفح، استهدفت طائرات الاحتلال مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في مركز لإيواء النازحين.

وأفادت الوكالة بوصول دفعة من الجرحى من المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبا.