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هنطش: الناقل الوطني سيخدم المواطنين ويحمي طبقات المياه الجوفية

منذ ساعة واحدة
هنطش: الناقل الوطني سيخدم المواطنين ويحمي طبقات المياه الجوفية

وطنا اليوم:قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب موسى هنطش، إن الأردن لا يعاني من تقص في المياه، بل في كيفية إدارتها.
وأضاف هنطش الخميس، أن المياه متوفرة بكثرة في الأردن إذ أن” “تتوفر في كل نقطة”، سواء أكانت سطحية أو جوفية.

مشروع مهم
وأشار إلى الناقل الوطني الذي شدد جلالة الملك على إعطائه الأولوية في المشاريع الحكومية، ستنعكس بشكل ملحوظ على المواطنين بالدرجة الأولى في جميع محافظات الأردن، ويحمي الطبقات للمياه الجوفية.
وأيد هنطش مشروع الناقل الوطني، لكونه مشروع استراتيجي في الدرجة الأولى، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
وبحسب هنطش، فإن من أكثر التحديات التي تواجه الأردن مشكلة الفاقد المائي، ووصفها بانها “أخطر قضية في الأردن”.

توجيهات ملكية
وشدد على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تفاقم هذه المشكلة التي تشكل خطرا على قطاع المياه.
وجدد هنطش رفضه للاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك بدائلا تساهم في الاستغناء عن التعامل معه.
وكان الملك عبد الله الثاني وجه المعنيين في وقت سابق في المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية


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