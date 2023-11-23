إغلاق الحدود الأميركية الكندية بعد انفجار سيارة قرب معبر رينبو بريدج

وطنا اليوم:قال مسؤولون أميركيون وكنديون إن سيارة انفجرت، الأربعاء، عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياجرا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.

ونقلت هيئة البث الكندية “سي بي سي” عن مسؤولين كنديين قولهما إن شخصين قتلا في الانفجار، في حين ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصادر لم تسمها أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود. كما أفادت شبكة سي.إن.إن بمقتل شخصين في الانفجار.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من التقارير.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، الأربعاء، أن “لا مؤشرات على عمل إرهابي” في انفجار السيارة عند المعبر الحدودي.

وقالت الحاكمة كيثي هوتشول في مؤتمر صحفي إنه “لا مؤشر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملا إرهابيا”، مضيفة “لقد كانت حادثة مروّعة وتحطّما وانفجارا… لكن في الوقت الحالي لا صلة إرهابية معروفة”.

يذكر أن شبكة “فوكس نيوز” نقلت في وقت سابق، الأربعاء، عن “مصدر أمني رفيع” إن الحادثة كانت “محاولة لهجوم إرهابي”.

وكان الانفجار قيد التحقيق من جانب عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الميداني في بافالو بنيويورك، حسبما ذكر المكتب في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

وقال البيان “ينسق مكتب التحقيقات الاتحادي مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الاتحادي في هذا التحقيق… بما أن هذا الوضع مائع للغاية، فهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الراهن”.

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في انفجار سيارة، الأربعاء، عند المعبر الحدودي بين كندا والولايات المتحدة بعد اصطدام سيارة بهيكل نقطة التفتيش عند جسر في شلالات نياغرا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال دوج فورد رئيس حكومة إقليم أونتاريو في كندا عبر منصة “إكس” إن فرق إنفاذ القانون في كندا “تشارك بنشاط في تقييم الوضع”.

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على تقارير إغلاق الحدود.

وقال متحدث إن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب أيضا.

وبحسب أربعة من قوات إنفاذ القانون، تحدثوا لقناة “أن بي سي نيوز”، كانت السيارة تسير بسرعة عالية عندما اصطدمت بالهيكل واشتعلت فيها النيران وانفجرت.

وأضافوا أن البحث الأولي لم يفض إلى وجود أية متفجرات أو عبوات، مشيرين إلى أن هذه معلومات أولية.

وأشار المسؤولون إلى سقوط قتيلين بين ركاب السيارة.

وتحقق السلطات فيما إذا كان الحادث متعمدا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: “من الواضح أن هذا وضع مقلق للغاية في شلالات نياجرا”، في إشارة للحادث.

وقال المدير التنفيذي لمقاطعة “إيري” وفق ذات القناة، إن جميع معابر جسر غرب نيويورك المؤدية إلى الولايات المتحدة تم إغلاقها بعد الحادث