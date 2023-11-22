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شاهد : القسام تلغي المسافة صفر من قاموسها

منذ 5 ساعات
شاهد : القسام تلغي المسافة صفر من قاموسها

وطنا اليوم:نشرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات الاشتباك مع جنود الاحتلال، والإجهاز على عدد منهم، وعطب آليات في عدة محاور في مدينة غزة.
ويظهر في المقطع المصور الذي نشرته عبر منصة تلغرام مشاهد من إعطاب آليات بقذائف الياسين، وإلصاق عبوة ناسفة على أحد الدبابات المتوغلة بالقطاع، إلى جانب إطلاق النار من مسافة قريبة على عدد من الجنود في إحدى آلياتهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 392 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: “الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاما)، من مستوطنة ألون شافوت، مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة”.
وبمقتل الجندي روزنزويغ، ترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 392 منذ 7 أكتوبر، وفق معطيات سابقة للجيش.
فيما ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 27 أكتوبر، إلى 70 جنديا وضابطا، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”

 


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