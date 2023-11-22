من الجد إلى الأحفاد.. 52 شهيد من عائلة واحدة في جباليا

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إن 52 فردا من عائلة واحدة استشهدوا في يوم واحد بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، خلال غارات إسرائيلية.

وأضاف المالكي على هامش مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن، إن “52 فردا من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط”.

كما أوضح: “لدي قائمة الأسماء”، مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع إلى 14,532 بينهم نحو 6 آلاف طفل، و4 آلاف إمراة، مما يعني أن 69 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال والنساء.

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35,000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن نحو 7 آلاف مفقود في القطاع بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة

وأضاف أن أكثر من 60 بالمئة من مباني القطاع تضررت بسبب قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

وأشار إلى أن عدد عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى 205، فيما استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.