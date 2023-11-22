الاحتلال: هجمات حزب الله قد تؤدي إلى حرب في لبنان

وطنا اليوم:قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هجمات حزب الله اللبناني قد تؤدي إلى حرب في لبنان.

وأعلن حزب الله، مساء الأربعاء، أنه استهدف موقع ‏البغدادي ‏والتموضعات العسكرية بمحيطه بالأسلحة المناسبة، وحقق فيهم إصابات مؤكدة.

وقصفت مدفعية الاحتلال على أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي من جنوب لبنان

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة اشتباكات بين حزب الله إضافة إلى فصائل المقاومة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفا متبادلا، تزامنا مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

عدوان متواصل على غزة

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ47 في الوقت الذي صدقت فيه تل أبيب على صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع، وفق ما تم الإعلان عنه رسميا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 14,128 شهيداً بينهم 5,840 طفلاً و3,920 امرأة، وفق آخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك (60) صحفياً.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 392 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين