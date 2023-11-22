الحبس لشخص حطم واجهتين زجاجيتين لمطعمين في عمان

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكما بحبس عامل مدة ثلاثة أشهر وتضمينه مبلغ 150 دينارا قيمة نفقات قضائية، وذلك لتعمده كسر واجهة زجاج مطعمين يقدمان الوجبات السريعة، باستخدام “شاكوش” في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان.

وأقدم العامل على فعلته خلال المسيرات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المشتكى عليه بجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.

وأُسقطت دعوى الحق العام عن المشتكى عليه، تبعا لإسقاط الحق الشخصي من قبل إحدى الشركتين.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جنحة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة