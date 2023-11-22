وزارة المواصلات في قطر وشركة مواصلات (كروه) تستضيف مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري

وطنا اليوم:استضافت شركة مواصلات (كروه) وفد من الإتحاد العربي للنقل البري ممثلاً بمجلس ادارته والأمانة العامة ، أحد أهم الهيئات العربيه المعنية بشؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي، وامتدت الزيارة على مدار يومين، تم تسليط الضوء خلالها على الجهود المستمرة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال النقل البري.

وتفقد الوفد خلال اليوم الأول من الزيارة مستودع لوسيل للحافلات الكهربائية، المدون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة حافلات كهربائية في العالم والذي يعد منجزاً كبيرًا يضاف الى الانجازات العديده التي حققتها الشركة خلال الاعوام السابقه . حيث تم تجهيز المستودع ليعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل المباني الإدارية والمرافق، ويسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتمتلك شركة مواصلات (كروه) أسطول حافلات كهربائيه مؤلفا من (909) حافلة , تعمل في خدمات النقل المتكامل في الدولة. ويرافق ذلك تطوراً ملحوظ لمحطات ومرافق الشحن ، حيث تضم حالياً (640) محطة شحن منتشرة في أرجاء الدوحة، ومن خلال هذه الشبكة يتحقق التشغيل السلس والفعال للحافلات الكهربائية، مما يضمن توفرها بشكل منضبط وتردد سريع للاستخدام العام.

وقد زار الوفد أيضاً استاد لوسيل، أحد أكبر وأهم الملاعب المونديالية التي استضافت بطولة قطر2022، والذي تم تشييده بمواد خاصة ليكون ملعباً صديقاً للبيئة.

وتخلل هذه الزيارة عقد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري لدورته ( السبعين ) تحت رعاية سعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات في دولة قطر، والسيد/ فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه)، والسيد/ خالد بن عبدالله الحقيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري ومعالي السيد / مالك حداد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري – ،

حيث تضمن الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المعروض على مجلس الادارة

و مناقشة أهم المشاريع التي تعنى في مجال النقل البري على المستوى الاقليمي والعربي من دعم خطط ومشاريع الاتحاد المتمثلة باجراء قاعدة بيانات للسلامة الطرقيه في الوطن العربي وخطط تطوير تدريب السائقين من خلال الانخراط في دورات نقل المواد الخطرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل IRU

وقد تقدم الامين العام للاتحاد العربي للنقل البري معالي السيد / مالك حداد بشكر خاص لمعالي السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وشركة مواصلات (كروه ) ممثله برئيسها التنفيذي السيد فهد القحطاني على الاستضافه ,

و أكد على أهمية تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك بأبهى صوره ممكنه وخصوصاً قطاع النقل البري كما أشار معالي الامين العام الى التقدم الكبير في مجال النقل في دولة قطر والنجاح الباهر في دورة كأس العالم عام ٢٠٢٢.

وفي هذا السياق، قال السيد/ فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه): “سعدنا باستضافة وفد الإتحاد العربي للنقل البري في زيارتهم إلى دولة قطر، حيث تعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وإكمالاً لمسيرة سعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، في ترسيخ التعاون مع كبرى المنظمات الدولية في مجال النقل البري.

ومن خلال هذا التعاون الممتد على مدار عقدٍ من الزمن، نؤكد التزامنا باعتماد أحدث التقنيات لتحقيق النقل المستدام، وزيادة حجم أسطولنا من المركبات الكهربائية، في إطار حرصنا على تحقيق بيئة صحية ومستدامة”.

وأضاف: ” نضع في مواصلات (كروه) الاستدامة على رأس أولوياتنا ونعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال عدة ممارسات ومساهمات بالتعاون مع وزارة المواصلات والجهات المعنية، فضلاً عن تركيزنا على التحول الرقمي في أنظمتنا وتطبيقها على أوسع نطاق ممكن للمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل العام في قطر.”

ومن جانبه قال السيد / خالد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري , إننا في الاتحاد العربي للنقل البري نتطلع على دعم مبادرات ومشاريع الاتحاد العربي للنقل البري لما لها من مصلحة عربيه تخدم قطاع النقل بشقية نقل الركاب ونقل البضائع

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بجهود وزارة المواصلات وشركة مواصلات (كروه) في تطوير شبكة النقل وتعزيز السلامة على الطرق وتحويل كامل أسطول النقل العام إلى مركبات كهربائية صديقة للبيئة، حيث تعزز هذه الخطوات بشكل كبير مفهوم الاستدامة، وتعكس التزاماً فعّالاً تجاه أهداف الاتحاد ورؤيته في تطوير قطاع النقل بالوطن العربي.