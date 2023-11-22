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مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة

منذ 34 ثانية
مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة

وطنا اليوم:واصلت فرق العمل المتخصصة، أعمال بناء المستشفى الميداني العسكري غزة/2، والذي أرسلته المملكة يوم الاثنين الماضي إلى القطاع عبر معبر رفح.
وسيقام المستشفى الميداني العسكري غزة/2، جنوب القطاع في محيط مستشفى ناصر في خان يونس لاستقبال الجرحى والمصابين.
ويأتي إرسال المستشفى، الذي سيقام بمدينة خان يونس، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية إضافة إلى إداريين، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.
وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى


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