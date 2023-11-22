عاجل نشر أسماء معتقلين فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل

وطنا اليوم:نشرت إسرائيل الأربعاء تفاصيل بشأن معتقلين فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.

ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 سجين، أي مثلي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن حماس بعد ساعة من إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على صفقة تبادل أسرى على مدار 4 أيام.

وقالت حماس في البيان، إنه “بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة”.

وأضافت: “يتم بموجب الاتفاق، وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة كافة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

بالإضافة إلى “إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى جميع مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا”، وفق البيان.

ويشمل الاتفاق، “إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال دون 19 عاما من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال وذلك كله حسب الأقدمية”.

الهدنة تتضمن أيضا “وقف حركة الطيران في جنوب القطاع على مدار الأيام الأربعة، ووقف حركة الطيران في شماله لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء”.

وشددت حماس على أنه “خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في جميع مناطق قطاع غزة”، فضلا عن “ضمان حرية الحركة من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين” (شرقي القطاع).

وختمت الحركة بيانها بالقول، إنه “في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، ونَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، في بيان، أنها وافقت على اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من نساء وأطفال محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها 4 أيام.

وأشار البيان إلى إمكانية تمديد الهدنة إلى ما بعد فترة الأيام الأربعة الأصلية، قائلا؛ إنه سيتم إضافة يوم إضافي إلى الهدنة لكل 10 محتجزين إضافيين.

وأوضح البيان أيضا، أن إسرائيل تخطط لاستئناف عمليتها الجوية والبرية “لاستكمال القضاء على حماس” بمجرد انتهاء إطلاق سراح المحتجزين، وسيتم إرسال مزيد من التفاصيل بشأن الترتيبات إلى عائلات المحتجزين في وقت لاحق الأربعاء.

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